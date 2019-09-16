На Новой Земле развернута система С-400 "Триумф"

По информации пресс-службы Северного флота РФ, российские военные разместили на архипелаге Новая Земля в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф": на эти комплексы полностью перевооружен дислоцированный на острове Южный зенитный ракетный полк ПВО Северного флота

Личный состав полка прошел переобучение на новые системы и подготовлен к заступлению на боевое дежурство. Ранее на вооружении полка стояли системы С-300. Военные подчеркивают, что с переходом на новые системы значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике, передает "Интерфакс".

Комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, баллистические цели — на дальности до 60 километров.