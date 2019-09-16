Шайба Любушкина не спасла "Аризону" от поражения в игре с "Вегасом"

В рамках первого предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" на льду домашней "Ти-Мобайл Арены" обыграл команду "Аризона Койотис" со счетом 6:2.

У победителей встречи хет-трик оформил Макс Пачиоретти (5-я, 13-я и 18-я минуты), а также по разу отличились Коди Икин (25), Райлли Смит (49) и Брэйден Макнэбб (60), а у гостей шайбы забросили российский защитник Илья Любушкин (5) и Винни Хиностроза (10).

Стоит отметить, что Пачиоретти и Икин, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче.

В следующем матче предсезонного турнира "Вегас" 18 сентября на выезде сыграет с "Колорадо", а "Аризона" в тот же день примет "Лос-Анджелес".