Четырехдневку могут ввести на некоторых предприятиях

Четырехдневную рабочую неделю могут ввести на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда. На этой неделе в Министерстве труда и социальной защиты пройдет совещание, на котором обсудят возможность такого эксперимента.

Замминистра экономического развития Петра Засельского рассказал "Известиям", что сейчас вопрос четырехдневки еще не слишком проработан. Вместе с тем, по его словам, сейчас на предприятиях работники 30-40 процентов времени ничего не делают. Поэтому задача состоит не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы смогли делать его полезным.

"Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий", — подчеркнул Засельский.



С предложением сократить рабочую неделю до четырех дней выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он поручил Минтруду до 30 сентября представить возможные предложения. При этом, по словам Медведева, уровень зарплат должен сохраниться.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен при более высоких доходах населения. Омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что прежде чем сокращать рабочую неделю, необходимо провести специальные научные исследования.