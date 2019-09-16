В ночном пожаре в Красноярске погибла семья прокурора Лесосибирска

Среди погибших при пожаре в Красноярске семья прокурора города Лесосибирска – сам прокурор, его жена и двое детей. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Пожар в многоквартирном доме на улице Гусарова возник минувшей ночью. Вспыхнула квартира на третьем этаже. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела восьми погибших, в том числе, четверых детей.

По предварительным данным, в гости к хозяевам квартиры приехала еще одна семья и осталась ночевать.

В МЧС предполагают, что пожар в жилом доме мог возникнуть из-за короткого замыкания, старая проводка не выдержала высокого напряжения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.