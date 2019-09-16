Даниил Квят посетил матч чемпионата Франции "Монако" – "Марсель"

Российский гонщик итальянской команды Формулы-1 "Торо Россо" Даниил Квят посетил матч пятого тура чемпионата Франции между "Монако" и "Марселем". Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3.

"Спасибо "Монако" за то, что у меня есть, – написал Квят в Instagram, прикрепив фотографию с футболкой монегасков. – Продолжайте давить".

У хозяев поля дубль оформил Виссам Бен-Йеддер (17-я и 26-я минуты) и единожды отличился Бальде Кейта (75), а у гостей дважды отличился Дарио Бенедетто (38, 66) и по разу – Валер Жермен (41) и Димитри Пайе (61). Российский хавбек "Монако" Александр Головин вышел в старте и был заменен на 69-й минуте.

Напомним, "Марсель" одержал третью победу кряду и с десятью очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Монако" расположился на 19-й строчке, имея в активе два очка.