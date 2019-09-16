Митинг памяти жертв теракта 1999 года прошел в Волгодонске

Панихида и митинг памяти жертв теракта 1999 года проходят сегодня в Волгодонске. Взрыв, который называют самым крупным в России по объему разрушений, прогремел рано утром 20 лет около многоэтажного жилого дома № 35 по Октябрьскому шоссе. Как напоминает ГТРК "Дон-ТР", девятнадцать человек погибли, около девяносто были тяжело травмированы.

В 5.50, время, когда прогремел взрыв, участники митинга — представители горадминистрации, служащие, студенты и школьники — возложили цветы к памятнику жертвам теракта. Памятные мероприятия проходят в этот день в городе каждый год. На месте теракта расположен Сквер памяти, где, как сообщается, провели работы по благоустройству.

Как выяснило следствие, причиной взрыва стал тогда заминированный грузовик. Мощность устройства составила около 1000-1500 кг в тротиловом эквиваленте. Две секции фасада дома полностью обрушились, пострадали перекрытия, лестницы. В общей сложности были повреждены почти сорок домов и социальных объектов. Теракт был подготовлен участниками незаконного вооружённого формирования — организации, запрещенной на территории России.