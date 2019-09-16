Стрельба возле "Тимирязевской": ранены два человека

Возле станции метро "Тимирязевская" в Москве произошла стрельба.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по людям. В результате тяжелые ранения получили два человека. Они были госпитализированы.

Преступник скрылся. В настоящее время его ищет полиция. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия".