Дроновая атака в Саудовской Аравии вызвала резкое подорожание нефти

Мировые цены на нефть WTI и Brent взлетели в моменте практически на 20 процентов. Рынок штормит на фоне решения властей Саудовской Аравии о сокращении добычи из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Чем это грозит сырьевому рынку?

У смеси Brent ценовой рекорд — самый резкий скачок вверх в течение одного торгового дня. Впервые за всю историю Лондонской сырьевой биржи баррель подорожал сразу на 20 процентов — до 72 долларов. А торги маркой WTI в Нью-Йорке пришлось даже остановить на несколько минут из-за стремительного роста котировок.

Сейчас рынки немного остыли и оправились от лихорадки, смесь Brent торгуется уже в районе 66 долларов за бочку, но все равно это плюс 10 процентов к предыдущему закрытию. Скачка до 100 долларов, как обещали некоторые аналитики, не случилось, хотя накануне они не скупились на громкие заявления и красочные сравнения, такие как "обширный инфаркт на нефтяном рынке" и "11 сентября для трейдеров".

Такая паника поднялась после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В ночь на 14 сентября беспилотные летательные аппараты со взрывчаткой нанесли удары по нефтяному месторождению Хурайс и по НПЗ на месторождении Абкайк — это один из крупнейших заводов в мире.

"Та информация, которая есть, показывает, что повреждения достаточно серьезные и не позволят быстро перезапустить все мощности. Если мы имеем уход больших объемов нефти с рынка, и он будет устранен в обозримом будущем, то ценовой всплеск будет коротким", — считает Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК "Регион".

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила о сокращении добычи почти на 6 миллионов баррелей в сутки. Чтобы понимать масштабы, это примерно 6 процентов от всего мирового производства и половина от общей добычи топлива в Саудовской Аравии.

К слову, это самое резкое сокращение добычи за всю мировую историю. Чуть меньше было в конце 70-х годов во время иранской революции. В 2002 году в результате всеобщей забастовки в Венесуэле добыча упала всего на 2,5 миллиона баррелей.

Ответственность за атаку уже взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Вашингтон почти сразу обвинил Иран. И это после наметившего прогресса в отношениях с Тегераном. Президент Франции Эммануэль Макрон активно убеждал Трампа хотя бы частично снять санкции с Ирана и разрешить ему торговать нефтью. И вот теперь новое обострение отношений, которое в США выгодно многим.

"США расчищают рынок нефти для своих объемов. Если бы еще и Иран производил, сколько может, то цены бы упали из-за переизбытка. Стратегия США — постепенно убирать конкурентов с рынка нефти", — объясняет Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Почти сразу Трамп заявил, что США готовы стабилизировать рынок, увеличив поставки своей нефти из резервного фонда. Также он пообещал, что ускорит согласование нефтепроводов, которые вводятся в строй в Техасе и других штатах. В июне США впервые обошли Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти, сейчас у Вашингтона все шансы упрочить это положение.

Атака дронов, как это ни парадоксально, может быть выгодна и потерпевшей стороне — самой Саудовской Аравии, считают некоторые эксперты. Чуть ранее появились сообщения, что нефтяная госкомпания Saudi Aramco вернулась к идее проведения IPO. А это намного выгоднее делать при высоких ценах на нефть. Буквально неделю назад король Саудовской Аравии уволил министра энергетики за неспособность удержать котировки на приемлемом для страны уровне.

Официальных заявлений мало. Однако Саудовская Аравия подчеркнула, что выполнит обязательства перед клиентами за счет собственных запасов сырья. Такие резервы есть как внутри, так и за пределами страны. Наравне с обращением к запасам другими участниками рынка это поможет справиться с ситуацией. Однако если перебои затянутся на несколько недель или даже на несколько месяцев, мы увидим структурные изменения на рынке — переход от избыточных поставок к их нехватке.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от скорости восстановления добычи в Саудовской Аравии и, конечно, от той реакции, которая последует со стороны США. Эксперты не исключают, что Вашингтон под предлогом защиты саудитов может рассматривать вариант военной операции в регионе. Это самый рискованные сценарий, и он может привести к серьезным потрясениям на нефтяном рынке и в целом мировой экономики.