Во время ремонта дома прадеда южноуралец нашел дореволюционный клад

"Привет из прошлого" – клад, спрятанный прадедом, обнаружил житель Троицка Челябинской области, когда ремонтировал старинный дом.

Семья его прадеда была зажиточной: хозяин семейства шил шапки. В тайнике правнук нашел медные монеты, кожаный кошелек с дореволюционными банкнотами разного номинала и краткосрочными облигациями на довольно солидную для тех лет сумму, а также опасную бритву, нож и миниатюрный медицинский шприц в оригинальной упаковке.

Кроме того, там же лежали кусочки меха, которые, на удивление, неплохо сохранились.

Судьба хозяина клада по фамилии Шакиржан семье неизвестна: его арестовали в 1920-х, домой он так и не вернулся. Вероятно, его расстреляли, пишет местное издание "Регион-Южный Урал".

Его правнук решил часть найденного клада передать в музей местной мечети, а часть оставить в семье — для потомков.