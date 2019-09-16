Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Как сообщает РБК, опрос провел научно-технический центр "Перспектива". Выяснилось, что больше половины россиян – 59 процентов – не имеют вообще никаких сбережений. Из тех, кто все-таки откладывает деньги, больше трети делают это "нерегулярно и точечно" (например, после продажи имущества или при получении наследства). Еще 58 процентов регулярно откладывают деньги с зарплаты.

Большинство копит в российских рублях (59 процентов), чуть больше пяти процентов – в валюте. 30 процентов копят на депозите.

Для того, чтобы начать копить, 27 процентам респондентов нужно зарабатывать от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на члена семьи, 17 процентам нужно от 35 до 45 тысяч рублей. Еще 21 процент опрошенных готовы начать откладывать деньги при доходе 55 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, трем четвертям россиян не хватает денег до зарплаты. А излишки остаются лишь у 5 процентов россиян. Также ранее жители российских городов назвали уровень зарплаты, который считают справедливым. В среднем он составляет 66 тысяч рублей.