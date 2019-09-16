Александрова, Касаткина и Шарапова сохранили свои позиции в рейтинге WTA

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в понедельник, 16 сентября, опубликовала обновленный рейтинг организации. Первая десятка рейтинга не претерпела изменений.

Так, по-прежнему лидирует австралийка Эшли Барти (6501 очков), 2-я – чешка Каролина Плишкова (6415), 3-я – украинка Элина Свитолина (5131), 4-я – японка Наоми Осака, 5-я – канадка Бьяка Андрееску (4835), 6-я – румынка Симона Халеп (4803), 7-я – чешка Петра Квитова (4326), 8-я – голландка Кики Бертенс (4325), 9-я – Серена Уильямс (3935), 10-я – швейцарка Белинда Бенчич (3738).

Екатерина Александрова (1333) расположилась на 39-й строчке и сохранила за собой статус первой ракетки мира. Также свои позиции сохранили: 40-я – Дарья Касаткина (1270), 41-я – Анастасия Павлюченкова (1240), 65-я – Светлана Кузнецова (936), 97-я – Наталья Вихлянцева (630) и 135-я – Мария Шарапова (466).

Еще одна россиянка Вероника Кудерметова (1154) поднялась с 48-го на 46-е место. Маргарина Гаспарян (1029) опустилась с 54-й строчки на 56-ю, Анастасия Потапова (844) – с 72-й на 75-ю, а Анна Блинкова (837) – с 73-й на 76-ю.