Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске

В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль. Инцидент обошелся без пострадавших, но до крайности напугал очевидцев и пользователей соцсетей.

Эти кадры были сделаны около трех часов дня в воскресенье, 15 сентября, на Бердском шоссе. На записи видно, как в следовавшую на небольшой скорости Toyota RAV4 дважды попадает электрический разряд, после чего машина останавливается на проезжей части.

"Я сначала подумала, что в нашу машину попало. Вспышка ослепила на долю секунды, я мёртвой хваткой схватилась за руль", — рассказала Галина Ершова.

Она отметила, что никто из пассажиров кроссовера не пострадал, а машина остановилась на дороге по воле водителя — он отправился осматривать повреждения. Основной удар приняло на себя заднее стекло, которое полностью покрылось трещинами, в остальном видимых повреждений нет.

Кузов машины, как уточняют "Вести Новосибирск", выполняет роль клетки Фарадея и не пропускает электрический разряд внутрь.