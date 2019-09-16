Из-за ливней в Новосибирске отключалась электроэнергия

Проливные дожди стали причиной отключения электроэнергии в Новосибирске. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск". Об этом шла речь на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Мэр города Анатолий Локоть прокомментировал информацию о последствиях непогоды, захватившей город накануне, 15 сентября. Как выяснилось, один из частных секторов города остался без электричества. В течение четырех часов оно было восстановлено. Кроме того, резко возросло количество звонивших в службу спасения. Из-за этого произошел сбой связи, и звонки временно поступали на номер МВД.

Как уже сообщали "Вести", в результате сильнейшего ливня вода затопила улицы, проехать по дорогам можно было только вплавь. Также местами прошел град.