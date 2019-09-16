Цены на нефть растут, хуситы грозят Саудовской Аравии новыми атаками

Объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аварии йеменские мятежники-хуситы по-прежнему считают потенциальными мишенями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление группировки.

В нем, в частности, говорится, что у хуситов есть вооружение, способное поразить цель в любой точке Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов.

В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны, что привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое (на 5,7 миллиона баррелей в сутки) и росту цены на нефть на 9-10 процентов.



Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в этом и обвинили в атаке иранские власти, передает "Интерфакс".

В частности, госсекретарь США Майк Помпео отметил отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

"Иран провел беспрецедентную атаку на мировую систему энергоносителей", — написал Помпео в своем "Твиттере".

Отреагировал на эти события и рубль – он заметно укрепил свои позиции: на Московской бирже снизился курс доллара к уровню закрытия предыдущих торгов снизился на 0,91 процента — до 63,77 рубля.

В последний раз доллар стоил меньше 64 рублей 1 августа 2019 года.

Снизился и курс евро – на 0,97 процента, до 70,59 рубля.