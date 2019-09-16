Петра Мамонова выписали из больницы

Врачи выписывают Петра Мамонова из больницы после проведения второй операции на сердце.

"12 сентября сделали операцию, сегодня выписываем. Чувствует он себя прекрасно, лучше, чем до инфаркта", — рассказала "Интерфаксу" супруга актера Ольга Мамонова.

Состояние здоровья Петра Мамонова резко ухудшилось в ночь на 24 августа. Он был экстренно доставлен в Первую градскую больницу с диагнозом инфаркт миокарда. Врачи смогли стабилизировать его состояние, а 26 августа ему была сделана операция.

12 сентября Мамонову планово провели еще одну операцию. По словам супруги, она также прошла успешно.

68-летний Петр Мамонов является основателем и лидером андеграундной группы "Звуки Му". Он также известен по фильмам "Такси-блюз", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". А главная роль в картине "Остров" принесла ему множество наград.