"Виртуозы Москвы" поздравят слушателей с Днем музыки в "Зарядье"

1 октября, в Международный день музыки, на сцене Большого зала "Зарядье" впервые выступит Камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

В 2019 году прославленный коллектив отмечает юбилей. Ровно 40 лет назад выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил вокруг себя лучших музыкантов российской столицы. Так возник камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

"Виртуозы" выступали и продолжают выступать в лучших залах мира: Concertgebouw в Амстердаме, Musikverein в Вене, Royal Festival Hall и Albert Hall в Лондоне, Théâtre des Champs Elysées в Париже, Carnegie Hall в Нью-Йорке, Suntory Hall и других. География гастрольных поездок "Виртуозов Москвы" включает в себя все регионы России и постсоветское пространство.

"Для нас не существует ни маленьких людей, ни маленьких городов", – говорит Владимир Спиваков.

В каждом выступлении "Виртуозам Москвы" удается главное – эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами.

1 октября за пульт "Виртуозов Москвы" встанет прославленный дирижер и виолончелист Александр Рудин. Программа концерта весьма необычна. Это Интродукция и Аллегро для струнных (квартета и оркестра) Элгара, Музыка для струнных Головина, Tabula Rasa, двойной концерт для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано Пярта.

Солисты: Алексей Лундин (скрипка), Петр Никифоров (скрипка), Алексей Курбатов (фортепиано).

Концерт "Виртуозов Москвы" состоится 1 октября в 19:00 в Большом зале "Зарядье".