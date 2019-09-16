Тулун прошелся по судьбе: чиновница, оскорбившая людей, уволилась со службы

Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

Чиновница написала, что паводок прошелся и по ее судьбе, "смыв ее прошлую жизнь".

"Я тоже не знаю, что будет в будущем. Но я точно знаю, никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи", — сказала Алашкевич.

Иркутская чиновница в оскорбительной форме высказалась о жертвах наводнения в Тулуне. Она назвала их "быдлом", "алкашней "и "бичевней". Аудиозапись попала в интернет и вызвала бурное возмущение в обществе.

После начавшегося скандала Алашкевич ушла в отпуск. На прошлой неделе ряд СМИ сообщил о том, что после отпуска она вернулась на работу. Информацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что если Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, то это будет поводом для соответствующих вопросов.