Минприроды обязало ловить бродячих животных гуманно

Минприроды подготовило рекомендации по отлову безнадзорных животных. Документ разработан в рамках реализации закона "Об ответственном обращении с животными".

В частности, в новых правилах прописано, что отлов должен вестись гуманными методами, не приводящими к увечьям, травмам или гибели животных. Кроме того, сотрудники обязаны делать видеозапись процесса отлова и затем процесса возврата животных к месту прежнего обитания. Также в рекомендациях содержатся указания о том, как должны быть оснащены автомобили для отлова, о допустимом количестве перевозимых одновременно животных, о предельном времени перевозки и сроках передачи животных в приюты. На основе этих рекомендация региональные власти должны будут утвердить местные правила отлова животных, сообщает "Интерфакс".