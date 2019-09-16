В колонии найден мертвым заключенный, осужденный за убийство дочери

В курганской колонии найден мертвым заключенный, осужденный за убийство 10-месячной дочери. По данному факту следственные органы завели уголовное дело.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН, на место происшествия — в исправительную колонию N 2 в Курганской области — выезжал руководитель областного УФСИН Михаил Мачушкин. Колония находится на станции Старый Просвет в пригороде Кургана.

28-летний мужчина был найден на своем спальном месте с признаками насильственной смерти. За убийство дочери мужчина был осужден на 17 лет тюремного заключения.

В прошлом году житель Каргапольского района (Курганская область) был привлечен к суду после смерти маленького ребенка. Как установило следствие, мужчина жестоко обращался с ребенком, систематически его избивал.

В один из дней, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать плачущую малышку, чтобы заставить ее замолчать. Один из ударов по голове оказался смертельным. Когда мать вернулась домой, она обнаружила мужа спящим, а девочку — мертвой.