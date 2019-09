Умер лидер американской рок-группы The Cars

Лидер американской группы The Cars Рик Окасек умер в Нью-Йорке на 76-м году жизни, сообщает The New York Times. Тело музыканта без признаков насильственной смерти обнаружила в его квартире на Манхэттене бывшая жена Окасека Паулина Поризкова.



The Cars — группа, игравшая в стиле New Wave, в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века. Рик Окасек был фронтменом ансамбля, играл на гитаре и писал большинство песен. Самая известная песня The Cars — Just What I Needed. В 2018 году группа попала в Зал славы рок-н-ролла США.