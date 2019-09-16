В противостоянии с ним спасут бананы. Журналист уволен из-за оскорбления Лукаку

Итальянский спортивный журналист Лучано Пассирани, работавший телевизионным экспертом, уволен за высказывание расистского содержания в адрес темнокожего бельгийского нападающего миланского "Интера" Ромелу Лукаку.

Пассирани во время одного из эфиров заявил: "Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть 10 бананов, чтобы накормить его".

"Si vas uno contra uno estás muerto y caes al suelo. Ahora, si tienes 10 plátanos para darle de comer...". Se llama Luciano Passirani y deseamos que le metan en una jaula pic.twitter.com/xyu0H0txB4 — David F. Sanchidrián (@AS_Sanchidrian) September 16, 2019

Как сообщает Sport24.ru, после окончания выпуска журналист был уволен, а директор телеканала в прямом эфире принес извинения.

Напомним, Лукаку перешел в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года за 65 миллионов евро. В составе итальянской команды 26-летний бельгиец в текущем сезоне принял участие в трех матчах, в которых забил два мяча.

После трех игр чемпионата Италии "Интер" с девятью очками лидирует в турнирной таблице. В следующем матче серии А "черно-синие" в субботу, 21 сентября, сыграют с "Миланом".