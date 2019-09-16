Пневмония и полиорганная недостаточность: у Анастасии Заворотнюк начались осложнения

У Анастасии Заворотнюк начались осложнения. По информации СМИ, у актрисы развилась полиорганная недостаточность и пневмония.

Заворотнюк по-прежнему находится в коме в одной из столичных клиник, название которой не раскрывается. По информации "Комсомольской правды", это современный частный медцентр, пребывание в котором в сутки обходится в тысячу евро. Если актрису положили на прошлой неделе, то с учетом внесенного депозита, речь может идти о сумме от 20 000 евро.

У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга последней стадии. На прошлой неделе стало известно, что врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк. Операция в этом состоянии уже невозможна. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Рядом с ней постоянно находится ее муж Петр Чернышов.

Семья Заворотнюк не дает никаких комментариев по поводу состояния ее здоровья. Также они запретили это делать официальному представителю актрисы Стасу Христову.

Тем временем Николай Басков, который много раз вел с актрисой различные шоу, на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись передачи с Заворотнюк. Они вместе поют песню, в которой у Анастасии есть такие слова: "Много мне надо успеть, времени у меня нет вообще. Нужно сняться в кино, а кино – не одно. Шоу нужно вести, так что, Коля, прости". Передача была снята несколько лет назад.

Басков пожелал сил и стойкости семье Анастасии и сказал, что понимает, что "сейчас происходит с родными, так как сам недавно все это сам пережил" (летом у певца умер отец). "Так тяжело принять все то, о чем сейчас все говорят и искренне переживают!" – написал Басков.