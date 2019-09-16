Красноярец попытался прочистить мусоропровод бензином и едва не взорвал дом

Мощный хлопок раздался в подъезде многоэтажки в Красноярске, житель которой решили прочистить мусоропровод с помощью бензина. Последствия необдуманного шага сняли на видео.

ЧП произошло днем в воскресенье, 15 сентября, на Аральской улице, когда мужчина вышел из квартиры с ведром бензина, вывил его в мусоропровод и бросил туда зажженную спичку. Ударной волной выбило стекла с рамами в нескольких квартирах, повреждения получили пять машин у подъезда. Из подъезда эвакуировали 37 человек, на месте несколько часов работали саперы и полицейские.

Сам 39-летний "подрывник" на допросе объяснил свой поступок тем, что хотел прочистить мусоропровод — устал от едкого запаха. Правоохранители благих намерений мужчины не оценили — на него завели уголовное дело об умышленном повреждении имущества.