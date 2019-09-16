Снег в Москве растопит волна бабьего лета

Погодные процессы постепенно перестраиваются на осенний лад. Это не значит, что тепло не вернется, однако на этой неделе жителям европейской части России нужно запастись теплыми вещами и терпением.

В Москве сегодня действует желтый уровень погодной опасности. Ненастье разыграется во второй половине дня. Вероятность осадков возрастет, а порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура в городе поднимется лишь до 15 градусов тепла. Ночью будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха снизится до 7-9 градусов, сообщает телеканал "Россия 24".

Циклоническая погода с короткими дождями и пасмурным небом продержится в столице всю неделю. Температура будет постепенно падать, а к выходным возможны даже заморозки. Такие колебания могут спровоцировать переход осадков в смешенную фазу — возможно даже выпадение снежинок, прогнозируют синоптики.

"Этот период будет недолгим, коротким, но, тем не менее, кто-то, может быть, успеет пронаблюдать вот эти небольшие снежинки. Особенно это будет заметно в пятницу, субботу", — рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Осень активно вступает в свои права на всей Русской равнине — идут дожди, а температура стремительно понижается. Например, минувшей ночью в Карелии она почти опустилась до ноля, в Архангельской и Костромской областях местами было лишь плюс 2 градуса.

В настоящее время через Русскую равнину смещается целая серия атмосферных фронтов. Воздух с Северной Атлантики пробивается вглубь континента, из-за этого в течения дня во многих регионах прогнозируется усиление ветра. Сильнее всего воздух будет разгоняться на северо-западе страны. В Псковской и Ленинградской областях порывы могут достигать 20 метров в секунду. Центральный регион попадает в зону с преобладающей силой ветра 15-18 метров в секунду. Задувать будет на Крайнем Севере, а также в Поволжье и Предгорьях Урала — здесь порывы ветра будут доходить также до 15 метров в секунду.

Когда же вернется бабье лето? По прогнозам синоптиков, в Москве погода начнет налаживаться после 23 сентября.

"23-27 сентября ожидается, в основном, солнечная и сухая погода. Она будет действительно напоминать старое бабье лето. По температурам в среднем разброс будет такой: ночью плюс 3-8 градусов, днем где-то до 15-16 градусов тепла", — рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

И хотя после этого в городе опять зарядят дожди, не исключено, что после 2 октября к москвичам придет еще одна волна бабьего лета.