"Будем стареть вместе": Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой

Армен Джигарханян после скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской долгое время не общался с журналистами. Сообщения о состоянии здоровья 84-летнего артиста были противоречивыми – то сообщалось, что он госпитализирован, то эти сообщения опровергались.

Наконец, сам актер рассказал, что происходит в последнее время в его жизни. Джигарханян признался, что рад воссоединению со своей бывшей (второй) женой Татьяной Власовой.

"Я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе!" – говорит Армен Джигарханян.

С Власовой актер состоял в браке с 1967 года по сентябрь 2015-го, когда артиста закрутили страсти по Виталине.

Сам он, вспоминая тот период своей жизни, говорит, что личные проблемы — в прошлом, а рассуждая о счастье, отмечает: "Когда боль заканчивается, это самое высокое счастье". И добавляет: "Без ошибок все равно бы не прожил".

Что касается здоровья любимого актера, то особых жалоб у него нет, тем более друзья и врачи за ним пристально следят, пишет "Комсомолка".

Занимается Джигарханян и вопросами театра, хотя часто там бывать не может. По его признанию, настало время пожить для себя, поэтому сейчас он все больше гуляет, читает, смотрит футбол, фильмы, размышляет и общается с друзьями.