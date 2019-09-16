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16 сентября 201912:25

"Свободу Анжеле Девис!": обиженный безбилетник догнал на такси автобус и напал на него

Youtube/ мотя бегемот

В Калининграде пьяный дебошир догнал на такси рейсовый автобус, разбил стекла, поранил водителя и сломал палец кондуктору.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на улице Горького. За несколько минут до нападения нарушитель ехал в этом же автобусе, однако сбежал из него, когда у хулигана попросили оплатить проезд, предварительно ударив женщину-кондуктора.

 

Затем дебошир нанял такси, догнал автобус, ворвался в него и устроил потасовку. Агрессивного безбилетника задержали сотрудники частного охранного предприятия и сдали в руки полиции.

Дебошир отчаянно пытался вырваться, требовал свой телефон, свои очки и свободу себе и Анжеле Девис. Его пожелания не были удовлетворены — нетрезвого хулигана увезли в полицейский участок.

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