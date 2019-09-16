"Давай не будем!": пьяного травматолога уволили после рекомендации наносить мазь на гипс

В Северной Осетии уволили врача-травматолога Дениса Прохорова, который в пьяном виде проводил прием пациентов и прославился тем, что посоветовал родителям маленького мальчика мазать гипс мазью. Потомственного медика сняли на видео.

Местом действия стала поликлиника в Моздоке, где и вел прием Прохоров. Судя по кадрам, на рабочем месте в один из дней он появился в состоянии опьянения. На критику со стороны отца ребенка, которому и прописал мазь для гипса, он отвечал лишь "Давай не будем!", впрочем, и эта фраза давалась врачу с трудом. Родитель вынудил медика покинуть кабинет и стал свидетелем того, как с трудом державшийся на ногах Прохоров едва не врезался в дверь и чуть не выбил стекло, убегая от преследователя.

Несмотря на массу положительных отзывов, в краевом Минздраве быстро приняли решение об увольнении травматолога. Сегодня Прохорову предстоит подписать соответствующий приказ.

По данным пользователей соцсетей, врач налег на спиртное из-за расставания с супругой. При этом он до поры держал себя в руках и не позволял себе появляться на рабочем месте в нетрезвом виде, тем более эту поликлинику раньше возглавлял его отец, заслуженный врач России.