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16 сентября 201912:56

Смертельное ДТП под Гаврилов-Ямом: в реанимации остаются четверо

ГТРК "Ярославия"

Последние данные о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Гаврилов-Ямом передает ГТРК "Ярославия". Пока в реанимации остаются четверо, они размещены в разных медицинских учреждениях — Областной клинической и больнице имени Соловьева. Один пациент переведен в общую палату.

Как уточняют специалисты, ребенок, попавший в аварию, остается под врачебным наблюдением в детской больнице. У него ушиб грудной клетки, а также поранено ухо. Его состояние оценивается как не тяжелое.

Как известно, 14 сентября произошло столкновение фуры и рейсового автобуса на 20-м километре трассы между Ярославлем и Иваново. Жертвами аварии стали восемь человек: одна женщина скончалась позже в больнице. Число пострадавших достигло 28 человек.

Текст: ГТРК "Ярославия"

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