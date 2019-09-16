Смертельное ДТП под Гаврилов-Ямом: в реанимации остаются четверо

Последние данные о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Гаврилов-Ямом передает ГТРК "Ярославия". Пока в реанимации остаются четверо, они размещены в разных медицинских учреждениях — Областной клинической и больнице имени Соловьева. Один пациент переведен в общую палату.

Как уточняют специалисты, ребенок, попавший в аварию, остается под врачебным наблюдением в детской больнице. У него ушиб грудной клетки, а также поранено ухо. Его состояние оценивается как не тяжелое.

Как известно, 14 сентября произошло столкновение фуры и рейсового автобуса на 20-м километре трассы между Ярославлем и Иваново. Жертвами аварии стали восемь человек: одна женщина скончалась позже в больнице. Число пострадавших достигло 28 человек.