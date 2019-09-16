Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Хачанов – 9-й

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 16 сентября, опубликовала обновленный рейтинг организации. Первая десятка рейтинга, в которой два россиянина, не претерпела изменений.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, в его активе 11685 очков. 2-й – испанец Рафаэль Надаль (9225), 3-й – швейцарец Роджер Федерер (7130), 4-й – россиянин Даниил Медведев (5235), 5-й – австриец Доминик Тим (4575), 6-й – немец Александр Зверев (4095), 7-й – грек Стефанос Циципас (3420), 8-й – японец Кей Нисикори (3375), 9-й – россиянин Карен Хачанов (2810), 10-й — испанец Роберто Баутиста-Агут (2575).

Российские теннисисты Андрей Рублей (1236) и Евгений Донской (468) сохранили за собой 38-ю и 118-ю строчки рейтинга соответственно, а Алексей Ватутин опустился со 185-го на 197-е место.