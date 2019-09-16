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16 сентября 201913:20

Юные футболисты из Бердска выиграли соревнования "Кожаный мяч"

Финальный раунд старейшего в России детско-юношеского соревнования "Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola" среди игроков старшей возрастной группы в этом сезоне принимал город-герой Волгоград. Победителем турнира стала команда "Кристалл" из города Бердск, что в Новосибирской области.

Более полутора тысяч юных футболистов в минувший уикенд приняли участие в решающем раунде всероссийского соревнования, прошедшего на волгоградском стадионе "Зенит", который использовался в качестве тренировочной базы для команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

"Кожаный мяч" – один из самых известных массовых турниров. Он был создан в 1964 году по инициативе легендарного голкипера сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина, единственного вратаря в истории, получившего "Золотой мяч".

За свою 55-летнюю историю "Кожаный мяч" помог раскрыть таких звезд футбола как Станислав Черчесов, Олег Романцев, Андрей Шевченко, Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Валерий Карпин, Алан Дзагоев и многих других. Вот уже десять лет турнир поддерживает официальный партнер Международной федерации футбола (FIFA), Система Coca-Cola в России.

"Поддержка спортивных проектов и футбольных инициатив всегда имела для нас приоритетное значение. Система Coca-Cola в России стремится сделать свой вклад в развитие этого вида спорта в стране, – сообщила региональный менеджер по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия Светлана Нестеренко. – Мы исполняем мечту сотен ребят по всей России и, надеюсь, вдохновляем на спортивные достижения целое поколение начинающих футболистов".

Открыл турнир юнифайд-матч, объединивший атлетов Специальной Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, профессиональных спортсменов, представителей правительства Волгоградской области и сотрудников Системы Coca-Cola в России. Также в церемониях открытия и награждения приняла участие заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

В финальном поединке турнира "Кристалл" из Новосибирской области одержал победу над командой "Лысьва" Пермского края с минимальным счетом – 1:0. Бронзовые медали соревнования достались команде "Звезда" из города Павлово Нижегородской области.

"Одним из главных приоритетов для нас является развитие массового и детско-юношеского футбола. Безусловно, весомый вклад в популяризацию этого вида спорта среди молодежи нашей страны вносит старейший любительский детско-юношеский турнир "Кожаный мяч", – сказала Марина Томилова. – Каждый год участники соревнований получают уникальные возможности, предоставляемые организаторами и титульным партнером турнира. Все это не только помогает вывести состязания на принципиально иной уровень, но и служит прекрасной основой для создания нового поколения молодых профессиональных футболистов".

Стоит напомнить, что в 2018 году участники "Кожаного мяча" получили шанс оказаться буквально на расстоянии вытянутой руки от звезд футбола мировой величины: Coca-Cola подарила юным футболистам возможность войти в команду подающих мячи на матчах Чемпионата мира по футболу FIFATM, который прошел в России.

В прошлом же году в качестве главного приза от Coca-Cola победители "Кожаного мяча" провели неделю на базе национальной сборной России, где тренировались под руководством наставников юношеской команды страны. А в этом году победители соревнования посетят выездной матч футбольной сборной России.

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