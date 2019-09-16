В Калуге открылся международный экологический форум

В Калуге открылся Пятый международный экологический форум. Его участниками стали чиновники, ученые, предприниматели, педагоги, представители госструктур. Главная тема встречи — как защитить окружающую среду от негативного воздействия.

Форум будет проходить неделю. По словам организаторов, работу планируется проводить по нескольким тематическим секциям. Это "Зеленые технологии", "Отходы", "Вода", "Воздух" и "Биоразнообразие. Как сообщает ГТРК "Калуга", в рамках программы экологического симпозиума состоится масса мероприятий — более семисот. Участников приглашают на круглые столы, выставки, конференции. Пройдут мастер-классы. Отдохнуть гости смогут на экскурсиях по уникальным природным памятникам Калужской области, в том числе побывают на озере Ломпадь.

Кроме того, для участников форума будут организованы природоохранные акции: все желающие смогут принять участие в высадке деревьев.