В "Ленкоме" умер старейший актер

В Москве на 91-м году жизни скончался Народный артист РСФСР, старейший актер театра "Ленком", Юрий Колычев, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе театра, артист работал в "Ленкоме" с 1957 года (более 60 лет).

Информация о месте и времени прощания будет объявлена позже.