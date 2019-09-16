Педофил в Москве 4 дня удерживал в квартире 13-летнюю девочку

В Москве задержан ранее судимый за разбой житель Магнитогорска.

Как сообщает телеканал РЕН, он напал на 13-летнюю девочку и запер ее в своей квартире.

Когда школьница попросила ее отпустить, злоумышленник избил и изнасиловал ее. Домой она вернулась только через 4 дня.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу этой ситуации пока нет.