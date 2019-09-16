Камера запечатлела странное ДТП с переворотом на улице Хиросимы

В Сети опубликованы видео не самой обычной аварии, произошедшей в минувшую субботу, 14 сентября, на пересечении улиц Хиросимы и Рокоссовского в Волгограде.

Водитель кроссовера выехал из двора, но так и не сумел сориентироваться в пространстве – через несколько секунд машина наехала на островок безопасности между полосами движения, и перевернулась.

Свидетели инцидента попытались поставить транспортное средство обратно на четыре колеса, однако не преуспели в этом.

Люди, находившиеся в салоне авто, завалившегося на бок, эвакуировались при помощи очевидцев. По предварительным данным, никто из них серьезно не пострадал.