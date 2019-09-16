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16 сентября 201918:23

Президент помиловал троих россиян

Алексей Никольский/ТАСС

Владимир Путин подписал указ о помиловании троих россиян, осужденных по разным статьям за различные криминальные деяния. Все трое ранее не были судимы и по своему первому сроку отбыли часть наказания, передает официальный интернет-портал правовой информации.

Президент России помиловал Н.Сапоцкую, которая занималась сбытом наркотических средств под принуждением (возможно, не только психологическим) со стороны гражданского мужа. В настоящее время у нее на иждивении имеется четверо малолетних детей и один несовершеннолетний. Сапоцкая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, а также активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

О.Ивасюк убила мужа ножом, находясь в состоянии аффекта. В частности, в ходе конфликта муж несколько раз ударил осужденную, а также пытался зажать ее голову дверью. После содеянного Ивасюк не скрылась с места преступления, а пыталась оказать потерпевшему медицинскую помощь. Позже явилась с повинной.

Также среди помилованных Алексей Давыдов, 1938 года рождения. Он нанес ножевые ранения потерпевшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью. Осужденный является пенсионером и ветераном труда, имеет слабое здоровье и ряд хронических заболеваний. Поводом для преступления стало, по материалам уголовного дела, аморальное поведение потерпевшего. Тем не менее, вину в совершенном преступлении Давыдов признает, в содеянном раскаивается. Добровольно возместил потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред.

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