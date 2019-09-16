Жириновский предложил выдать российские паспорта всем украинцам

Выдача российских паспортов для всех украинских граждан будет единственным правильным решением остановить американизацию на Украине. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Как отметил политик, Соединенным Штатам выгодны враждебные отношения между русскими и украинцами. Американцы хотят, чтобы Украина попросилась в состав США — 51 штат.

"Незалежная — самая благоприятная территория для освоения. И она сама себя освобождает. Америка будет делать все для захвата земель, чтобы все меньше и меньше на ней осталось украинского населения", — пояснил Жириновский.



По его словам, ситуацию можно изменить выдачей российских паспортов, которая должна осуществляться "ежедневно" и на всей территории Украины, а не только в ДНР и ЛНР.

Глава фракции ЛДПР считает, что такая ситуация приведет к тому, что в стране не останется украинских граждан.

"Все вытащат из карманов паспорта — русские, румынские, венгерские, польские, а с украинскими паспортами и нет никого", — резюмировал Жириновский.