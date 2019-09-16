Корабли Черноморского флота РФ провели срочную тренировку

Боевые корабли Черноморского флота России "Мираж" и "Адмирал Эссен" провели учения по экстренной подготовке к бою и охране кораблей, которые стоят на незащищенном рейде, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Тренировка пройдет до конца недели, добавляют военные. "Миражу" и "Адмиралу Эссену" помогают тральщики "Турбинист", "Вице-адмирал Захарьин" и "Железняков". Их задача – установить, а потом снять минные заграждения.

Напомним, 14 сентября в акваторию Черного моря зашел скоростной экспедиционный транспорт Yuma Военно-морских сил США. Российские корабли сразу же взяли его под наблюдение.

USNS Yuma – новый корабль. Флоту его передали в апреле 2017 года. Судно способно перевозить свыше 500 тонн грузов на расстояние более 2 тысяч километров со средней скоростью до 35 узлов, что соответствует примерно 64 километрам в час.

Малый ракетный корабль "Мираж" – это носитель противокорабельных ракет "Малахит". По данным из открытых источников, именно этот МРК дал отпор группе катеров грузинских ВМФ, которые в 2008 году пытались атаковать корабли российского флота. Одно судно противника было потоплено, второе повреждено.

Сторожевик проекта 11356 "Адмирал Эссен" вооружен ракетным комплексом "Калибр". Боевой корабль принимал участие в борьбе с терроризмом в Сирии.