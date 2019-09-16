Футболисты "Зенита" отправились во Францию на матч Лиги чемпионов с "Лионом"

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде сыграет с "Лионом". В понедельник, 16 сентября, "сине-бело-голубые" вылетели из Санкт-Петербурга во Францию, где встретятся со "львами".

Как сообщает пресс-служба "Зенита", вечером петербуржцы проведут пресс-конференцию, где главный тренер команды Сергей Семак ответит на вопросы журналистов. Также вечером на поле "ОЛ Стадиум" "сине-бело-голубые" проведут тренировку.

Напомним, матч "Лион" – "Зенит" состоится во вторник, 17 сентября и пройдет на поле "Стад де Люмьер" в Лионе, начало – в 19:55 по московскому времени. Рассудит встречу англичанин Майкл Оливер.