Сайт Росстата атаковали хакеры

В понедельник новый сайт Росстата подвергся DDOS атаке, в настоящее время ведутся работы по восстановлению его работы, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе статистического ведомства​​​, DDOS атака продолжалась с 10 до 12 утра, пока сайт работает неустойчиво.

Новый сайт Росстата запущен в эксплуатацию летом 2019 года. До 13 сентября он работал в тестовом режиме, а с 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта.