Пьяный житель Орла заколол гвоздем обидчика у входа в магазин

Пьяный житель Орла на глазах у прохожих гвоздем убил отказавшегося его слушать мужчину, а его приятелю нанес несколько серьезных ранений, сообщили в региональном управлении СКР. Камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни мужчины.

Описанные события произошли около шести часов вечера 15 сентября в Железнодорожном районе города, близ мебельной фабрики. Ранее судимый злоумышленник попытался затесаться в компанию мужчин, стоявших у входа в супермаркет, но ему предложили следовать своей дорогой. В ответ гость выхватил из кармана большой гвоздь и воткнул его в кадык 34-летнему обидчику, после чего несколько раз проткнул ему ногу и переключился на его приятеля.

На кадрах видно, что пострадавший в поисках помощи самостоятельно зашел в магазин и замертво рухнул у кассы. Нападавший проследовал за ним с явным намерением добить, но ограничился словесным внушением и покупкой алкоголя. Расплатиться подозреваемый не успел — его скрутили полицейские.

Теперь предполагаемому убийце грозит от 6 до 15 лет в колонии.