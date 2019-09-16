Павлюченкова обыграла Ястремскую на старте турнира в Осаке

Российская теннисистка, 41-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в японском городе Осака в двух сетах за 57 минут обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую – 6:3, 6:1.

Павлюченкова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, а у Ястремской, занимающей 28-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из трех.

Таким образом, российская теннисистка вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять голландка Кики Бертенс (8).