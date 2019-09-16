МИД РФ: не стоит спешить с выводами об атаке дронов на Саудовскую Аравию

В России осудили нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, совершенное с помощью беспилотных дронов.

"Решительно осуждаем удары по невоенным целям, разрушение социально-экономической инфраструктуры, любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители", — говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел России. Документ опубликован на сайте ведомства.

При этом дипломаты предостерегли от поспешных выводов о том, кто именно стоит за этой атакой.

"Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США. И уж тем более недопустимыми представляются варианты, предусматривающие ответные силовые меры, которые якобы обсуждаются в настоящее время в Вашингтоне", — подчеркивается в заявлении.

Нападение на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco было совершено в ночь на 14 сентября. После этого королевство вынуждено было вдвое сократить объемы производства нефти. Это сразу же отразилось на биржевых котировках — цены на черное золото резко взлетели. По предварительным оценкам, теперь Эр-Рияду потребуется несколько месяцев для того, чтобы вернуться к нормальным уровням добычи.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако в США усомнились в этом и поспешили обвинили в случившемся иранские власти.