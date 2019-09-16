Квартирный вопрос? Перед смертью Числова с ним были те же люди, что и с Цывиной

В "Прямом эфире" – попытка разобраться в обстоятельствах смерти актера Александра Числова. Незадолго до ухода из жизни он опасался, что его могут убить из-за квартиры в Москве, которую он завещал своей племяннице Светлане.

Через несколько дней после той программы Числова не стало, а позже выяснилось, что Светлана выставила с вещами за дверь 84-летнюю мать актера.

По странному стечению обстоятельств перед смертью Числов общался с людьми, которые были и с Цывиной незадолго до ее ухода из жизни. Более того: они даже жили в его квартире.

Кроме того, выяснилось, что племянница артиста скрывала от другого племянника Числова, который живет в Северодвинске, его тяжелое состояние.

Владимир Андрианов рассказал, что узнал об этом только в августе — после выхода в эфир передачи о своем дяде.

Кто именно из общих с Ириной Цивиной друзей жил в квартире Числова и почему? Что отвечает племянница актера на упреки брата? Действительно ли она выгнала из квартиры старую мать Числова?

Почему отказывалась от помощи Союза кинематографистов и Гильдии актеров, когда ее дядя болел? И есть ли возможность оспорить завещание?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".