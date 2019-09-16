Умер актер, сыгравший в сериале "Беверли-Хиллз, 90210"

В 49 лет умер американский актер Брайан Терк, который сыграл в популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Об этом сообщает The Sun. По данным издания, более года у артиста диагностировали онкологическое заболевание. Близкие Терка, включая его друзей и коллег, создали специальный фонд помощи актеру, но он так и не смог вылечиться.

У Брайана Терка остались жена и восьмилетний сын.

Актер известен также по ролям в таких фильмах, как "Американский пирог 2", "Парк юрского периода: Затерянный мир".

Сериал "Беверли-Хиллз, 90210" шел на протяжении десяти лет. В нем затрагивались социальные проблемы, связанные с подростками и молодежью.