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16 сентября 201915:32

Умер актер, сыгравший в сериале "Беверли-Хиллз, 90210"

Twitter / COUPSLEADER

В 49 лет умер американский актер Брайан Терк, который сыграл в популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Об этом сообщает The Sun. По данным издания, более года у артиста диагностировали онкологическое заболевание. Близкие Терка, включая его друзей и коллег, создали специальный фонд помощи актеру, но он так и не смог вылечиться.

У Брайана Терка остались жена и восьмилетний сын.

Актер известен также по ролям в таких фильмах, как "Американский пирог 2", "Парк юрского периода: Затерянный мир".

Сериал "Беверли-Хиллз, 90210" шел на протяжении десяти лет. В нем затрагивались социальные проблемы, связанные с подростками и молодежью.

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