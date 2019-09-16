Кокорин и Мамаев во вторник в первой половине дня покинут колонию по УДО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник, 17 сентября в первой половине дня будут освобождены из колонии по УДО, об этом сообщила начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.

"По закону освобождение по УДО происходит в первой половине дня, – приводит слова Белоусовой Sport24.ru. – До обеда это должно произойти".

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий в октябре 2018 года устроили две потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.

В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

Алексеевский районный суд Белгородской области в начале сентября удовлетворил ходатайства футболистов и из товарищей об условно-досрочном освобождении.