Житель Подольска с 14 этажа "отбомбился" арбузом по соседской машине. Видео

В ночь на понедельник, 16 сентября, автомобиль, припаркованный у одного из домов на улице Генерала Смирнова в Подольске, получил серьезные повреждения при необычных обстоятельствах.

Мужчина, проживающий в квартире на 14 этаже по неустановленной пока причине, выбросил в окно арбуз.

Внушительный плод угодил прямиком в соседский кроссовер, припаркованный около подъезда. У машины разбилось лобовое стекло и помялась крыша. Салон оказался забрызган арбузными ошметками.

По данным СМИ, хулигана задержали сотрудники правоохранительных органов. О мотивах, побудивших мужчину совершить столь незаурядный поступок, пока не сообщается.