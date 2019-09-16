Военные впервые применили комплекс "Палантин"

Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области. Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, РЭБ прикрыла группу войск от высокоточного вооружения, ракет и артиллерии противника, сообщает агентство ТАСС.

Комплекс подавил вражескую связь и разведывательное оборудование в полосе шириной около 1 тысячи километров, где смогли укрыться свыше 3 тысяч солдат и 500 боевых машин.

Также военные добавили, что "Палантин" способен буквально отключить связь на коротких и ультракоротких частотах. Мобильные телефоны также работать не будут.