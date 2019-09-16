Агрессивный мужчина изуродовал финалистку конкурса красоты

В британском Саут-Шилдсе агрессивный мужчина напал на 27-летнюю финалистку местного конкурса красоты Эмму Кларк и сломал ей нос. Это произошло после того, как она с мамой и тетей сошла с поезда.

Мужчина нервного вида подошел к Эмме и стал задавать ей вопросы. Злоумышленник, по словам девушки, был очень зол.

Внезапно он схватил Эмму, повалил ее на землю и стал бить по носу. Девушка вспоминает, как услышала треск и почувствовала кровь на лице.

Все произошло столь стремительно, что когда подбежала мама Эммы и оттащила мерзавца от дочери, а тетя стала звонить в полицию, травмы уже были нанесены.

По подозрению в нападении уже арестован 55-летний мужчина, пишет Metro.

Эмма признается, что она очень подавлена, и надеется на помощь врачей, потому что изуродовано не только ее лицо – она не может дышать носом.