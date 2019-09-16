Калининград и Краснодар свяжет прямое авиасообщение

Краснодар и Калининград снова свяжет прямое авиасообщение. Об этом стало известно сегодня, сообщает ГТРК "Калининград" со ссылкой пресс-службу международного аэропорта Краснодара.

Рейсы запустят с 20 сентября. Они будут курсировать по понедельникам и пятницам. Из кубанской столицы борт будет отправляться в 6:45 утра, а из Калининграда, в обратном направлении, — в 9:45. Общее время полета составит примерно три часа. Выполнять рейсы будут самолеты "Сухой Суперджет-100", которые вмещают до 103 человек. Напомним, эти же машины осуществляют перелеты из Калининграда в Ростов и Калугу.