Московские школьники избили одноклассницу за взлом страницы в соцсети

В новой Москве подростки устроили расправу над сверстницей, заподозрив ее рассылке оскорбительных сообщений со взломанной странице в соцсети. Инцидентом уже заинтересовались полицейские, следователи и детский омбудсмен Евгений Бунимович.

Стражи порядка не уточняют, где и когда произошло избиение. По неподтвержденным данным, конфликт имел место в конце минувшей недели в поселке Марьино, а его участниками стали ученики школы №1392. Судя по записи, на экзекуцию собралось около 15 человек, но отношения с заподозренной во взломе выясняла только одна девочка — Анастасия. Именно она несколько раз ударила одноклассницу, тогда как другие только давали советы и подначивали.

Избитая всячески отрицала свою вину, но собравшиеся и не думали слушать ее доводы. В конце концов она даже дала сдачи обидчице, но только разозлила ее.

В полицию с заявлением обратилась мама пострадавшей, а на следующий день появилась запись, сделанная одним из участников (опубликовать ее мы не можем по этическим соображениям). Решается вопрос о возбуждении уголовного дело, инцидентом заинтересовался и столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович.